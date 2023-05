Der Traum der Zwillinge

Der Dokumentarfilm taucht tief ein in das tägliche Leben der Schwestern. Die Zwillinge leben mit ihrer Familie in ärmlichen Verhältnissen. Es ist Regenzeit und der Hausrat der Familie steht mal wieder unter Wasser. Ihren Vater können die Zwillinge nicht davon überzeugen, aus dem undichten Haus auszuziehen. Er will nicht weg - trotz allem. Husai und Hassi schmieden Pläne, Sierra Leone zu verlassen, um im Ausland Arbeit und eine bessere Zukunft zu suchen. Sie waren sich nicht immer so einig wie jetzt. Husai trägt im Gegensatz zu ihrer Schwester Hassi ein Kopftuch. Sie wuchs bei ihrer Tante auf und war die Unternehmungslustigere von beiden. Bei einem ersten Versuch ins Ausland zu gehen, hat sie bereits schlechte Erfahrungen gesammelt. Als sie in Kuwait schwanger wurde, ohne verheiratet zu sein, musste ihre Familie sie zurückholen und war entsetzt. Der wortkarge Vater unterstützt die beiden Schwestern nun bei ihrem Plan auszuwandern - doch ihre Mutter ist dagegen. Der Filmemacher begleitet die jungen Frauen bei der Arbeit auf dem Markt und bei den Treffen mit Vermittlern, die behaupten, ihnen ein Visum besorgen zu können. Es entsteht ein neues und starkes Band zwischen den Zwillingsschwestern, die gelernt haben, sich zu vergeben und füreinander einzustehen.