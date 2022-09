Der Tag

Der Tag vom 27.09.2022

Rechtsradikale Giorgia Meloni Siegerin bei der Parlamentswahl in Italien | Widerstand gegen die angeordnete Teilmobilmachung in Russland wächst | Proteste im Iran weiten sich trotz vieler Festnahmen aus | Absicherung der Energieversorgung – die Kanzlerreise an den Golf