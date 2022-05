Der Tag

Der Tag vom 25.05.2022

Krieg in der Ukraine: Russland zieht seine Truppen für eine Offensive in der Region Luhansk zusammen | Amoklauf in Texas: Attentäter erschießt Kinder und Erwachsene an einer Grundschule | Aktien im Sinkflug: Einbußen für Meta, Netflix, Google & Co