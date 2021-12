Der Tag

Der Tag vom 21.12.2021

Furcht vor der Omikron-Variante: Kontaktbeschränkungen in Deutschland | Streit über Abtreibungsrecht in Polen| EuGH stärkt Unabhängigkeit der Justiz in Rumänien | Hoffnung auf Frieden in Äthiopien | Anselm Kiefer im Grand Palais Ephémère in Paris