Der Tag

Der Tag vom 20.07.2022

Hitzewelle in Europa dauert an – Temperaturen auch in Deutschland um die 40 Grad | EU-Kommission stellt Gas-Notfallplan vor: Länder müssen Verbrauch deutlich senken (Intv. M. Bloss, B 90/Die Grünen) | Ex-Regierungschef Wickremesinghe neuer Präsident von Sri Lanka