Der Tag

Der Tag vom 19. September 2022

Russlands Präsident Putin verschärft den Krieg und ordnete am Dienstag eine Teil-Mobilmachung an. Nach der Rede von Bundeskanzler Scholz vor der UN-Vollversammlung greift auch US-Präsident Biden Russland scharf an. Der schwer angeschlagene Gas-Importeur Uniper wird verstaatlicht.