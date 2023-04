Der Tag

Der Tag vom 18.04.2023

Besuch an der Front: Sowohl Kremlchef Putin als auch der ukrainische Präsident Selenskyj fahren zu ihren Truppen in der Ukraine| Justiz ohne Gnade: Der US-Journalist Gershkovich muss in russischer Untersuchungshaft bleiben | Repression auf dem Vormarsch: Tunesiens Oppositionsführer Ghannouchi wird festgenommen