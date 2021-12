Der Tag

Der Tag vom 16.12.2021

Erstes EU-Gipfeltreffen in Brüssel mit Bundeskanzler Scholz | Lira-Krise in der Türkei - Inflation treibt viele Menschen in die Armut| Bundesregierung will mehr Impfstoff | Nasa-Sonde fliegt durch Atmosphäre der Sonne | "Spider-Man: No Way Home" im Kino