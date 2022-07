Der Tag

Der Tag vom 15.07.2022

Besuch beim Paria: US-Präsident Biden in Saudi-Arabien | Zivilisten im Visier: Russland greift verstärkt nicht-militärische Ziele an| Extremist in Uniform: Haftstrafe für Ex-Bundeswehroffizier wegen Planung von Anschlägen | Sonne ohne Gnade: Europas Hitzewelle auf dem Weg nach Norden