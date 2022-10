Der Tag

Der Tag vom 14.10.2022

Regierungskrise in Großbritannien: Premierministerin Liz Truss entlässt Finanzminister Kwasi Kwarteng | Kritik an türkischem Gesetz gegen "Desinformation" | In Köln ertönt erstmals der Muezzin-Ruf | Schwierige Debatten auf dem Grünen-Parteitag