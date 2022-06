Der Tag

Der Tag vom 13.06. 2022

Friedensforschungsinstitut SIPRI: Sorge vor atomarem Rüstungswettlauf | Bundeskanzler Scholz will offenbar am Donnerstag nach Kiew reisen | UN rechnen mit mehr Hungernden in der Welt | Studie zu Missbrauchsfällen im Bistum Münster