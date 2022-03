Der Tag

Der Tag vom 09.03.2022

Ukraine-Krieg: Konfliktparteien vereinbaren Feuerpause für Fluchtkorridore | Kiew deutet Bereitschaft zur Neutralität an | NATO lehnt Polens Kampfjet-Vorschlag ab | Kanzler Scholz appelliert an Putin die Angriffe zu beenden | Bislang 80 Tausend Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland registriert |