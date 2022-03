Der Tag

Der Tag vom 08.03.2022

Ukraine-Krieg: In Mariupol scheitert ein weiterer Versuch Zivilisten zu evakuieren | Biden verhängt Importstopp für russische Energieprodukte | Brüssel will Abhängigkeit von russischem Gas verringern | EU setzt weitere Oligarchen auf die Sanktionsliste | Demonstration vor Russlands Botschaft in Berlin zum internationalen Frauentag