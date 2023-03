Der Tag

Der Tag vom 07.03.2023

Attacke aus Peking: Chinas Führung wirft dem Westen "Unterdrückung" vor | Maulkorb für Dissidenten: Russische Regierung will Strafen für Kritik an der Armee noch weiter verschärfen | Angriff aufs Asylrecht: Großbritannien will die Einwanderung illegaler Migranten erschweren und ihre Auslieferung erleichtern