Der Tag vom 04.05.2023

Scholz in Äthiopien und Kenia: Sudan-Konflikt mit auf der Agenda

Bereits zum zweiten Mal in seiner Amtszeit reist Bundeskanzler Olaf Scholz nach Afrika. Er will strategische Bündnisse bekräftigen und in der Krise im Sudan die Gesprächskanäle ausloten. Und das mit viel Feingefühl.