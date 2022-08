Der Tag

Der Tag vom 03.08.2022

China reagiert mit Manövern und wirtschaftlichen Einschränkungen auf Pelosi-Besuch in Taiwan | Scholz sieht im Streit um Gasturbine Moskau am Zug | US-Bundesstaat Kansas stimmt für Recht auf Abtreibung in der Verfassung | Die Flüchtlingstragödie von Melilla in der Analyse