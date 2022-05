Der Tag

Der Tag vom 03.05.2022

Sturm auf Asowstal: Russland will letzte ukrainische Bastion in Mariupol stürmen | Merz in Kiew: Ukraines Präsident Selenskyj empfängt den CDU-Chef| Klausur in Meseberg: Bundeskabinett berät über aktuelle Krisen und künftige Vorhaben | Journalisten in Gefahr: Düstere Bilanz am Tag der Pressefreiheit