Der Tag

Der Tag mit Tina Gerhäusser

Hitzewelle in Europa: Rekordtemperaturen in Großbritannien - Waldbrände in Südfrankreich | Gipfeltreffen in Teheran: Staatschefs von Iran, Russland und der Türkei beraten über Syrien und Ukraine (Intv. mit D. Gerlach) | documenta in Kassel hat Übergangschef (Intv. mit M. Mendel)