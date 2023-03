Der Tag

Der Tag mit Birgit Keller

Ukraine-Krieg: Zivilisten leiden unter dem Bombenterror – Unklare Lage in den Kampfgebieten | EU-Gipfel: Kompromiss im Streit um das Verbrenner-Aus scheint möglich | Warnstreik am Montag in Deutschland: Busse und Bahnen stehen still (Intv. Bernd Rützel, MdB/SPD)