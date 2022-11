Picknick mit den Verstorbenen

Die traditionellen Feierlichkeiten finden an den katholischen Feiertagen Allerheiligen und Allerseelen statt. Auf dem mit Kerzen beleuchteten Friedhof in Oaxaca, Mexiko, sitzt eine Frau an einem Grab. In Mexiko gibt es am Tag der Toten zahlreiche Veranstaltungen: Familien veranstalten Picknicks auf den Gräbern ihrer Vorfahren. Dazu werden Opfergaben wie Brot, Salz, Tequila und Zigarren gereicht.