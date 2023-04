Der Sindh - Vergessene Kultur Pakistans

Die Teilung des indischen Subkontinents in Indien und Pakistan 1947 hatte enormen Einfluss auf die Menschen, die bis dahin im Sindh lebten. Sie waren mehrheitlich Hinduisten und flohen nun nach Indien, da der Sindh komplett Pakistan zugeschrieben wurde. Im Gegenzug siedelten sich viele Muslime aus Indien im Sindh an und veränderten das Gesicht dieser Region mit ihrer über die Jahrhunderte gewachsenen Kultur. Die Hinduisten, die blieben, waren plötzlich zur Minderheit geworden. Viele der Sindhi leben heute in der Diaspora in aller Welt. Sie versuchen, die alten Geschichten und Traditionen aufrecht zu erhalten und sind stolz auf ihr Erbe als Nachfahren einer der ältesten und doch so wenig bekannten Zivilisationen der Menschheit.