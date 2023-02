Der Selbstläufer

Bei einem Selbstläufer ist es wie mit einem Kind, das gerade laufen gelernt hat. Irgendwann ist es so weit: Es braucht keine Hilfestellung mehr, um sich auf den Beinen halten zu können. Haben Eltern ihr Kind zum Laufen gebracht, können sie sich erst einmal entspannen. Zumindest für kurze Zeit. Als „Selbstläufer“ bezeichnet man allerdings kein Kind, sondern etwas, das sich von selbst und ohne weitere Eingriffe in eine gewünschte Richtung entwickelt. Das Kennzeichen eines Selbstläufers ist, dass er sehr erfolgreich ist. Die Romane rund um den Zauberer Harry Potter sind zum Beispiel ein typischer Selbstläufer. Ohne dass anfangs viel Geld in Marketing investiert wurde, verkauften sich die Bücher der Reihe wie von selbst. Die Autorin Joanne K. Rowling verdiente viele Millionen Euro.