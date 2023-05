Der Pianist Menahem Pressler - Das Leben, das ich liebe

Sein Mozart-Spiel sei Seele, Liebe, Hingabe, urteilte einst ein Kritiker über ihn. Bekannt wurde Menahem Pressler mit dem Beaux Arts Trio, bis zu dessen Auflösung 2008 eines der bedeutendsten Klaviertrios weltweit. 1939 musste er mit seinen Eltern aus Nazi-Deutschland fliehen und lebte lange in den USA. Seit 1956 trat Pressler regelmäßig auch in Deutschland auf und spendete Honorare für karitative Zwecke in Israel. 2012 wurde Pressler auf Initiative des Geigers Daniel Hope in Deutschland eingebürgert. Hier startete er auch im Alter von 85 Jahren nochmals eine Karriere als Solist. Sein Solodebüt gab er bei den Berliner Philharmonikern. Am Silvesterabend 2014 spielte Menahem Pressler, mit damals 91 Jahren, wieder mit den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Sir Simon Rattle.