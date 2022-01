Euromaxx

Der Ort mit dem längsten Namen Europas

In Wales zieht ein Ort vor allem wegen seines ungewöhnlichen Namens jede Menge Touristen an: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. Mit 58 Buchstaben der längste zusammenhängende Ortsname in Europa.