Der nächste Olympia-Rückschlag: Absagewelle von Volunteers

Wie der japanische Fernsehsender NHK am Mittwoch erfuhr, haben rund 10.000 der 80.000 für die Wettkampfstätten vorgesehenen Freiwilligen inzwischen ihre Teilnahme abgesagt. Als Grund vermute das Organisationskomitee Japans die Sorgen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus und die Verschiebung der Spiele, die wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben worden waren. Rund 110.000 sogenannte Volunteers hatten sich für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio registriert. Zuletzt wurde der Corona-Notstand in Tokio bis ca. einen Monat vor Beginn der Spiele, die in Japan laut Umfragen nur noch eine Minderheit befürwortet, verlängert.

Absagen laut Organisatoren verkraftbar

Japans Olympia-Macher erwarteten durch das Abspringen der Freiwilligen jedoch keine Probleme. Weil ausländische Fans von den Olympischen Spielen ausgeschlossen sind, ist der Aufwand wesentlich geringer geworden. Japans Nationales Olympisches Komitee und das Internationale Olympische Komitee versichern, dass die Spiele "sicher und geschützt" sein werden.

Doch allen Beteuerungen zum Trotz halten sich Zweifel und Sorgen. Auch unter den Freiwilligen, die die größte Gruppe der Teilnehmer stellen. Sie wissen weniger als zwei Monate vor Beginn nicht einmal, ob sie auf Corona getestet, geschweige denn geimpft werden. "Darüber gibt es null Informationen", beklagt Barbara Holthus, stellvertretende Direktorin des Deutschen Instituts für Japanstudien in Tokio. Auch sie hatte sich als Freiwillige für Olympia angemeldet.

dvo/jst (dpa)