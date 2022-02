Der Mythos vom reinsten Hochdeutsch

Nirgendwo in Deutschland wird so gutes Hochdeutsch gesprochen wie in Hannover – so zumindest die landläufige Meinung seit mittlerweile etwa 200 Jahren. Diese Vorstellung stellen nun die ersten Ergebnisse der Studie „Die Stadtsprache Hannovers“ in Frage, die von einem Forscherteam der Leibniz Universität Hannover durchgeführt wird. Um herauszufinden, ob der weit verbreitete Mythos stimmt, nach dem in Hannover bundesweit das beste und reinste Hochdeutsch gesprochen wird, hat der Sprachwissenschaftler François Conrad gemeinsam mit seinem Team Sprachexperimente mit insgesamt 108 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Hannover durchgeführt.

Sein erstes Fazit lautet: „Es gibt auf der Welt kaum Menschen, die tatsächlich reines Hochdeutsch sprechen. Jeder ist irgendwie geprägt von seiner Region, seiner Stadt, manchmal seinem Dorf“, sagt er. Die bisherigen Auswertungen zeigten, dass auch in der Sprache der Hannoveraner und Hannoveranerinnen Abweichungen vom Hochdeutschen vorlägen. Nur zwei von vielen Beispielen: Oft werde beispielsweise das Wort „Käse“ wie „Keese“ ausgesprochen, sagt Hana Ikenaga, Doktorandin am Deutschen Seminar und Teil des Forschungsteams. Und „Werbung“ werde bei vielen zur „Werbunk“, ohne dass sie sich dieser Abweichung vom Hochdeutschen bewusst seien.

In einer bundesweiten Forsa-Umfrage, die das Forschungsteam 2020 in Auftrag gegeben hatte, beantworteten mehr als 2000 Menschen die Frage, in welcher Stadt oder Region ihrer Ansicht nach das beste Hochdeutsch gesprochen werde. 24 Prozent der Befragten nannten den Raum oder die Stadt Hannover an erster Stelle. Dahinter folgten Niedersachsen (14 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (6 Prozent).

Aber warum wird Hochdeutsch ausgerechnet mit Hannover in Verbindung gebracht? „Wir gehen davon aus, dass in Braunschweig und Göttingen ein sehr, sehr ähnliches Hochdeutsch gesprochen wird“, sagt Conrad. Vermutlich sei es Zufall, dass Hochdeutsch vor allem mit Hannover verbunden werde, so Conrad. Hannover sei Residenzstadt gewesen – und die größte Stadt Niedersachsens.

Die Sprachexperimente dauern noch bis zum Frühjahr an. Das Forschungsteam rechnet im Laufe des Jahres mit Ergebnissen.



sts (mit dpa)/rh