Der Malaria auf der Spur

Malaria ist ein globales Problem: Fast die Hälfte der Weltbevölkerung ist dem Risiko ausgesetzt, an Malaria zu erkranken. Zwei Forscherinnen machen allerdings Fortschritte, den Erreger und die übertragenden Mücken besser zu verstehen - und sie einzudämmen.

mRNA - Bote des Genoms

Bis vor der Pandemie kannte kaum jemand diese Abkürzung. Dann wurde mRNA Grundlage einiger schnell entwickelter Impfstoffe. Was steckt hinter dem scheinbar plötzlichen Erfolg der mRNA-Technologie? Und was wird sie uns in Zukunft noch bringen?

Die Pille für das Männchen

Die Pille für Männer gibt es längst: bei Tieren. Sie würde so ähnlich auch beim Menschen funktionieren. Im Zoo ist sie bereits im Einsatz, damit die Gehege nicht überbevölkert werden. Wie funktioniert die Pille für das Männchen?

Medizin aus Ziegen

Gene von Lebewesen zu verändern, damit sie medizinische Wirkstoffe produzieren - das ist Normalität geworden. Zum Beispiel, um Insulin für Diabetiker in Bakterien herzustellen. Doch auch Ziegen sind dabei interessant: Sie können so einen Stoff bilden, der Thrombosen vorbeugt.

Kuhfladen - Inseln des Lebens

Pro Tag lässt jede Kuh im Schnitt zehn Fladen auf die Weide fallen. Zehn Inseln des Lebens. Denn Kuhfladen sind die Basis für ein reiches Ökosystem.

