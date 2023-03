Der Kulturbeutel

Cremes, Rasierschaum, Rasierer, Schminkartikel, Bürsten, Kämme, Haarklammern, Zahnbürste, und, und, und: alles Dinge, die „man(n)“ oder „frau“ täglich benutzt. Aber was tun, wenn man verreist und keinen eigenen Koffer für alles mitnehmen will? Man packt das Notwendigste in einen Kulturbeutel. Das Wort Kultur leitet sich ab vom lateinischen cultura, was unter anderem „Pflege“ bedeutet. Beutel kommt vom althochdeutschen būtil: etwas, das in einem Tuch zusammengebunden war. Mancher kennt den Kulturbeutel auch als Waschtasche, Toilettenbeutel oder Necessaire – französisch für etwas Notwendiges. Aber ob dieser oder jener Begriff: Der Inhalt ist individuell.