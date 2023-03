Der Krieg, das Land und die Finanzen

Eine junge Frau aus den Philippinen wird Bäuerin.

Drohnen – Vorteil für die Ukraine im Cyberkrieg?

Der deutsche Hersteller Quantum Systems liefert 150 Aufklärungsdrohnen an das ukrainische Militär. Sie dienen der Ausspähung des Gegners und können Koordinaten an die Artillerie weitergeben. So wird die Ukraine überlegen bei der Datenkommunikation.

Bornholm – die grünste Insel der Welt?

Nicht viele kennen die winzige dänische Insel Bornholm. Aber sie ist vielleicht die grünste Insel der Welt. Sie hat ihre Wirtschaft durch Investitionen in nachhaltige Unternehmen umgestellt, und will dadurch kohlenstoffneutral werden.

Spekulieren per Smartphone – junge Leute an der Börse

Nie zuvor gab es so viele Aktionäre wie heute: vor allem die unter 30-jährigen sind an der Börse aktiv. Natürlich über das Smartphone von zuhause. Wie erklärt sich dieser Hype und welche Erfahrungen haben die jungen Aktionäre bisher gemacht?

Aus Liebe zum Land – junge Bäuerin von den Philippinen

Louise Mabulo, eine junge Frau von den Philippinen, hat sich der Landwirtschaft verschreiben. Damit ist sie einzigartig in der männerdominierten Branche. Sie will nachhaltig und klimaresistent wirtschaften, ihr Land und das Image der Bauern verbessern.

