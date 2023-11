Angesichts einer ungewissen Zukunft kann Adachi nur die Vergangenheit ehren und sich um die Gegenwart kümmern. In seinem Haus betet er vor Schreinen, die seinen Usho-Vorfahren geweiht sind. Sein Sohn Toichiro will Fischermeister in der 19. Generation werden. Doch Adachi sagt, "wenn wir keine Fische mehr fangen können, ist unsere Motivation weg, und es gibt keinen Sinn mehr in dem, was wir tun".