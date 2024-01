Junge Polen entdecken ihre jüdischen Wurzeln

80 Jahre nach dem Holocaust gibt es in Polen wieder eine jüdische Gemeinschaft. Ihre Vorfahren haben die Vernichtung überlebt, viele andere wurden ermordet. Ein junges polnisch-jüdisches Paar in Warschau auf Spurensuche.

Seit zehn Jahren fährt an jedem 27. Januar eine leere Straßenbahn durch die Straßen von Warschau. Sie hat keine Nummer, stattdessen trägt sie an ihrer Stirnseite einen weithin sichtbaren Davidstern auf dem Dach. Die Route des historischen Waggons geht durch die Bezirke, die die deutschen Besatzer 1940 in das größte jüdische Ghetto Europas verwandelt hatten.

Am Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust erinnert die leere Straßenbahn an die ermordeten Warschauer Juden. Vor dem ihrer Vernichtung durch Nazideutschland lebten in Warschau 330.000 Juden, ein Drittel aller Einwohner der polnischen Hauptstadt. Sie bildeten nach New York die zweitgrößte jüdische Gemeinde der Welt.

Die Hauptfeierlichkeiten zum Gedenken an die Opfer des Holocaust finden auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz statt, das im heutigen Südpolen liegt. In dieser größten Todesfabrik der Nazis wurden von 1940 bis 1945 1,1 Millionen Menschen ermordet, über 90 Prozent von ihnen waren Juden aus Polen und anderen besetzten Ländern Europas. Am 27. Januar 1945 wurde Auschwitz von der Roten Armee befreit. Daran wird seit 2005 jedes Jahr weltweit erinnert.

Eine leere Straßenbahn erinnert am 27. Januar in der polnischen Hauptstadt Warschau an die ermordeten Juden Bild: PR/Warschauer Straßenbahnen

Von den sechs Millionen jüdischen Holocaustopfern wurde ein Großteil auf dem Territorium des besetzten Polen ermordet. Viele jüdische Menschen sehen daher Polen bis heute als einen einzigen großen Friedhof an.

Ein Leben am geschichtsträchtigen Ort

Wie kann man heute als Jude in Polen leben? Das wird Franciszek Bojanczyk oft von ausländischen Besuchern gefragt. Auch er hat einen Teil seiner Vorfahren im Holocaust verloren. Trotzdem würde der 30-jährige Historiker Warschau nie verlassen.

"Wenn ich durch die Straßen von Warschau gehe, denke ich manchmal daran, was hier passiert ist", sagt er im Gespräch mit der DW. "Aber nicht ständig. Wenn ich jeden Tag darüber nachdenken würde, wie tragisch dieser Ort ist, könnte ich wohl nicht hier leben. Man kann nicht die ganze Zeit über den Tod nachdenken", so Bojanczyk. Seit Beginn des Jahres ist er im Museum der Geschichte der polnischen Juden, Polin, für die Kontakte mit der jüdischen Diaspora verantwortlich.

Auch seine Frau Zofia Bojanczyk arbeitet im Museum. Auch sie hat jüdische Wurzeln. Die Familie ihrer Mutter war schon vor Generationen zum Katholizismus übergetreten. "Bei uns zu Hause gab es auch immer viele jüdische Freunde meiner Eltern, obwohl wir zum Beispiel nie religiöse Feiern hatten", sagt sie. Doch die jüdische Welt sei ihr nicht fremd. "Sie ist nichts, was ich erst entdecken musste oder was mich sehr überrascht hätte."

Zofia Bojanczyk mit den gelben Papier-Narzissen, die in Warschau zum Gedenken an den Aufstand im Warschauer Ghetto verteilt werden Bild: Monika Sieradzka/DW

Väterlicherseits war es noch komplizierter. Ihr Großvater wurde als Kind vor der Vernichtung gerettet. "Er wurde sehr früh von polnischen Eltern adoptiert, wuchs in einem polnischen Haus auf, wurde getauft und ist ein strenggläubiger Katholik", erzählt Zofia. Leider spreche die Familie nicht gerne darüber. "Diese Geschichte wird ein wenig unter den Teppich gekehrt", sagt sie. Sie hofft, sie vor dem Vergessen zu retten und zusammen mit ihrem Vater in Zukunft näher untersuchen zu können.

Auf der Suche nach den jüdischen Wurzeln

Dass man die jüdischen Wurzeln erst auf eigener Spurensuche entdeckt, ist nicht ungewöhnlich in Polen. Nach dem Holocaust haben polnisch-jüdische Familien oft versucht, den jüngeren Generationen das Wissen um das grauenvolle Schicksal ihrer Vorfahren zu ersparen.

Der polnische Historiker Franciszek Bojanczyk arbeitet am Warschauer Museum der Geschichte der polnischen Juden, Polin Bild: Monika Sieradzka/DW

Als sich Franciszek in der Schule für jüdische Geschichte zu interessieren begann, zeigte ihm seine Mutter die Erinnerungen ihres Großvaters, eines Holocaustüberlebenden. Bis dahin hatte er keine Ahnung vom jüdischen Teil seiner Herkunft. "In den Notizen meines Urgroßvaters, Tadeusz Neuman, habe ich eine assimilierte Familie entdeckt, die sich als Polen identifizierte." Sie gingen nicht in die Synagoge und ließen sich noch vor dem Krieg taufen. Als die deutschen Besatzer 1940 alle Juden in Warschau hinter die neu errichteten Ghettomauern zwangen, konnten die Neumans diesem Schicksal entkommen.

Tragische Schicksale der europäischen Juden

Tadeusz Neuman, an der Universität München ausgebildeter Architekt, hatte vor dem Krieg hohe Funktionen in der polnischen Industrie inne. Seine Frau, Zuzanna Goldfeder, war Nichte des berühmten französischen Autoherstellers André Citroën. Die wohlhabende Familie konnte jahrelang immer neue Dokumente besorgen, Verstecke bezahlen oder die Gestapo bestechen. Tadeusz und sein Sohn überlebten, Zuzanna dagegen wurde 1942 von der Gestapo verhaftet, ins Ghetto verschleppt und dort erschossen.

Juden im Warschauer Ghetto auf dem Weg zum Umschlagplatz, von wo aus sie in die Vernichtungslager transportiert wurden Bild: Familienarchiv von Matj Grzywaczewski | Foto vom Negativ: Polin-Museum

"Vielleicht passierte es hier oder ganz in der Nähe des Ortes, wo ich gerade arbeite", sagt Franciszek nachdenklich. Das prächtige Polin-Museum steht auf dem ehemaligen Ghettogelände, in der Nähe des Umschlagplatzes, von dem Hunderttausende Juden in die Vernichtungslager abtransportiert wurden. "Aber ich denke auch an die Menschen, die hier aus den Trümmern ein neues Leben aufgebaut haben", sagt er.

Antisemitismus in Polen

Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten in Polen fast 3,5 Millionen Juden. Sie machten zehn Prozent der Bevölkerung Polens aus. Knapp über 400.000 von ihnen überlebten den Holocaust. Doch die meisten Überlebenden verließen das Land nach dem Krieg, auch wegen Pogromen und antisemitischen Kampagnen der polnischen Kommunisten. Nach der Wende von 1989 begannen die jüdischen Gemeinden wiederaufzuleben. Die Zahl der Menschen mit jüdischen Wurzeln in Polen wird derzeit auf über 20.000 geschätzt.

Jüdisches Leben in Polen To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nach Franciszek Bojanczyks Ansicht kann man sich in Polen als Jude sicher fühlen. "Glücklicherweise gibt es in Polen keine so dramatischen antisemitischen Ereignisse wie in Paris oder in den Vereinigten Staaten, die uns an die Vorkriegszeit erinnern, wie etwa das Beschmieren von Türen mit dem Davidstern", erklärt Franciszek Bojanczyk. Zwar häuften sich zuletzt im Internet antisemitische und antiisraelische Parolen, vor allem wegen des Kriegs in Gaza, trotzdem bleibe Polen ein freundlicher Ort für jüdische Menschen.

Weiße Flecken in der Geschichtsdebatte

Bojanczyk hofft auch auf die Aufarbeitung der schwierigen Fragen in den polnisch-jüdischen Beziehungen. Er verweist auf ein Gesetz der früheren rechtskonservativen PiS-Mehrheit im polnischen Parlament von 2018, das für die These über die polnische Mittäterschaft am Holocaust eine Gefängnisstrafe vorsah. Das Gesetz wurde später unter internationalem Druck zurückgezogen.

Eingang zum Konzentrationslager Auschwitz Bild: Artur Widak/NurPhoto/picture alliance

"Man darf die heldenhaften Taten vieler Polen während des Holocaust nicht leugnen, aber man soll nicht vergessen, dass sich die Menschen ganz unterschiedlich verhalten haben", sagt er. "Da haben wir noch viel aufzuarbeiten in den kommenden Jahren."

Jüdisches Erbe als Teil der Identität

Zofia und Franciszek Bojanczyk blicken hoffnungsvoll in die Zukunft. Ihr zweijähriger Sohn soll seine Wurzeln nicht suchen müssen, sondern davon direkt von den Eltern erfahren. "Ich möchte ihm eine jüdische Erziehung geben, die ich selbst nicht bekommen habe, damit es für ihn natürlich ist, damit er nicht später etwas aus seinem Gedächtnis ausgraben muss oder beiläufig erfährt", sagt Zofia.

So wie sie und ihr Mann suchen derzeit viele junge Polen mit jüdischen Wurzeln nach einer neuen Identität. Sie hoffen, dass in Zukunft sowohl in den Familien als auch in der Öffentlichkeit schwierige jüdisch-polnischen Themen nicht mehr als Tabu betrachtet werden.