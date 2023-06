Perus Kampf um ein unkontaktiertes Volk

Die Mashco Piro leben isoliert in einem Reservat im peruanischen Amazonasgebiet. Nur ein Fluss trennt das indigene Volk von der Außenwelt.

Ein Team aus Indigenen und Anthropologen versucht sie vor Goldgräbern und der Drogenmafia zu schützen.

Bild: First Hand Films

Nur der Río Madre de Dios trennt das indigene Volk von den Dörfern und Siedlungen am anderen Flussufer. Bis vor etwa zehn Jahren waren die Mashco Piro nur von Aufnahmen bekannt, die bei Überflügen über Perus Nationalpark Manú gemacht wurden - einem der artenreichsten Regenwaldgebiete der Erde. Dann begannen sie, sich zu zeigen. Sie überfielen Siedlungen auf der Suche nach Macheten, Töpfen und Kochbananen.

Bild: First Hand Films

Währenddessen versuchten Missionare und andere Indigene, die in den Mashco Piro ein Brudervolk sehen, Kontakt aufzunehmen. Perus Regierung entschied sich für ein einzigartiges Projekt zum Schutz eines der letzten unkontaktierten Völker der Erde. Ein Team aus Anthropologen und indigenen Personen soll herausfinden, ob die Mashco Piro tatsächlich Kontakt wollen, und sie gleichzeitig informieren, dass die Welt auf der anderen Seite des Flusses anderen Regeln folgt.

Bild: First Hand Films

Als die Mashco Piro jedoch einen alten Mann ermorden, der unerlaubterweise in ihr Schutzgebiet eingedrungen war, prallen die beiden Welten aufeinander: Die isolierte Welt der Mashco Piro und jene Welt in den Dörfern und Siedlungen auf der anderen Seite des Ufers. Während sich manche nach der vermeintlichen Ursprünglichkeit der Mashco Piro sehnen, bereichern sich andere am Drogenschmuggel, der illegalen Holzfällerei oder Goldgräberei.

Bild: First Hand Films

Einfühlsam und allen Beteiligten eine Stimme gebend, widmet sich der Dokumentarfilm der Widersprüchlichkeit in unserem Blick auf indigene Völker. Die Frage nach der Zukunft der letzten isolierten Völker wird somit zur Frage, wie wir unsere eigene Zukunft gestalten wollen.

Sendezeiten:

DW Deutsch

FR 14.07.2023 – 23:00 UTC

SA 15.07.2023 – 13:30 UTC

SA 15.07.2023 – 18:00 UTC

SO 16.07.2023 – 04:00 UTC

SO 16.07.2023 – 10:03 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8

DW Deutsch+

FR 14.07.2023 – 23:00 UTC

SA 15.07.2023 – 13:30 UTC

SA 15.07.2023 – 18:00 UTC

SO 16.07.2023 – 04:00 UTC

SO 16.07.2023 – 10:03 UTC



Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3