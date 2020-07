Der FC Schalke 04 drückt die Stopptaste

"Der heutige Tag ist eine Zäsur für den FC Schalke 04. Ein 'Weiter so' wird es und kann es nicht geben." Mit diesen Worten eröffnete Schalkes Marketing-Vorstand Alexander Jobst die Pressekonferenz des Vereins. Am Tag nach dem Rücktritt von Clemens Tönnies zeigten sich die Verantwortlichen des FC Schalke 04 demütig. Am Dienstag war der umstrittene Aufsichtsratschef zurückgetreten. Der Fleischfabrikant, der dem Gremium 26 Jahre lang angehörte und den Verein wie ein Patriarchgeführt hatte, war durch rassistische Äußerungen und den Skandal um die Arbeitsbedingungen in seinem corona-verseuchten Schlachtbetrieb massiv in die Kritik geraten. Jobst und Sportvorstand Jochen Schneider kündigten nun "massive Einsparungen" an. "In den vergangenen Monaten hat Schalke 04 in der Öffentlichkeit ein miserables Bild abgegeben. Wir haben Fehler gemacht, für die wir uns entschuldigen müssen", räumte Jobst ein.

"Verspielt"

Schalke-Trainer David Wagner

Damit meinte der 47-Jährige zum einen die sportlich enorm schwache Rückrunde, die das Team von Trainer David Wagner nach 16 sieglosen Spielen in Folge auf Platz zwölf beendet hatte, und zum anderen aber auch Tönnies und Fehltritte in der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins, unter anderem bei zwischenzeitlich geforderten Härtefall-Anträgen bei Ticket-Rückerstattungen und der Entlassung von Fahrern der Jugendabteilung, die auf 450-Euro-Basis beim Verein angestellt waren. "Wir wissen, dass wir sehr viel Vertrauen und Glaubwürdigkeit verspielt haben", so Jobst.

Stopptaste drücken

Der finanziell ohnehin angeschlagene Verein habe durch die Corona-Krise weitere hohe Verluste hinnehmen müssen. Die Schulden des Klubs sollen sich auf 200 Millionen Euro belaufen. Um Schalke "mit wirtschaftlicher Vernunft in die Zukunft" führen zu können, werde beim Personaletat und bei nicht notwendigen Investitionen "die Stopptaste" gedrückt. Deshalb sei es auch notwendig, die sportlichen Ziele für die kommenden Spielzeiten anzupassen. Das Erreichen des Europapokals sei kein Thema mehr.

Eine Gehaltsobergrenze bei 2,5 Millionen Euro im Jahr bestätigten Jobst und Sportchef Jochen Schneider zunächst nicht direkt. "Wir müssen der Realität ins Auge blicken. Wir haben uns intern Richtlinien auferlegt. Zu konkreten Auflagen werde ich keine Auskunft geben", sagte Schneider. Auch dass eine Bürgschaft beim Land Nordrhein-Westfalen zur Absicherung neuer Kredite beantragt sei, wollte der Marketing-Vorstand nicht bestätigen. "Wir unterliegen der Geheimhaltungsfrist, und der kommen wir selbstverständlich nach. Wir werden dann kommunizieren, wenn wir Fakten geschaffen haben", sagte Jobst.