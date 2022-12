Der deutsche Papst - Benedikt XVI.

Benedikt XVI. war der erste deutsche Papst seit fast 500 Jahren und der zweite Papst in der Geschichte der heiligen römisch-katholischen Kirche, der freiwillig zurücktrat. Bereits als jungem Theologen eilt dem am 16. April 1927 im bayerischen Marktl am Inn geborenen Ratzinger der Ruf eines herausragenden Gelehrten voraus. Zunächst vertritt er durchaus progressive Positionen innerhalb der Kirche und diskutiert während des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-1965) wie Kirche in der modernen Zeit sein könnte. Doch spätestens als er 1981 von Papst Johannes Paul II. zum Präfekten der Glaubenskongregation ernannt wird, versteht er sich als Hüter des Glaubensschatzes der Kirche. Als Papst verurteilt er die Lehren der Befreiungstheologie in Lateinamerika und Asien wegen ‚marxistischer Tendenzen‘. Er fordert die strikte Trennung von Kirche und Politik. Als Pontifex Maximus sieht er sich selbst weniger als Brückenbauer denn als Hüter der Wahrheit. Auch mit Missbrauchsvorwürfen gegen katholische Geistliche muss sich Papst Benedikt XVI. im Namen der katholischen Kirche immer wieder auseinandersetzen. Während der Abschlussmesse des Internationalen Priesterjahres im Vatikan entschuldigt sich der Papst öffentlich. Knapp acht Jahre lang bleibt er auf dem Heiligen Stuhl. Dann aber tritt er im Jahr 2013 überraschend zurück. Er sieht seine Kräfte schwinden, sie seien nicht mehr geeignet, "um in angemessener Weise den Petrusdienst auszuüben". Der Rücktritt Benedikts XVI. ist der erste freiwillige Rücktritt eines Papstes seit über 700 Jahren. Doch selbst nach seiner Emeritierung verfolgt ihn das schändliche Verhalten katholischer Kleriker. Ein unabhängiges Gutachten kommt zu dem Schluss, Benedikt habe während seiner Zeit als Erzbischof von München von Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs gegen kirchliche Seelsorger seines Bistums gewusst. Die Dokumentation beschreibt die Ereignisse um dieses welt- und kirchenpolitisch bedeutsame Geschehen und gibt Einblicke in die Biographie des ehemaligen Theologieprofessors, Bischofs und Leiters der römischen Glaubenskongregation.