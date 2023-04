Der Denksport

Unter Denksport versteht man das Lösen von schwierigen Rätseln oder Aufgaben. Dabei strengt man seinen Kopf stark an und überlegt sehr genau, bis man zum Ergebnis kommt. Besonders trainierte Muskeln braucht man nicht. Aber man kann auch eine Meisterin beziehungsweise ein Meister im Denksport werden. Bis man sich jedoch dazu zählen kann, muss man viel trainieren. Denn auch beim Denksport gibt es eine Vielzahl an Wettbewerben und Meisterschaften. Profis im Denksport können zum Beispiel schwierige Rätsel sehr schnell lösen oder sie können sich große Mengen von Daten ohne Probleme merken. Dabei helfen natürlich Strategien, die man zunächst erlernen muss. Beim Denksport gilt also wie in jeder anderen Sportart auch: Übung macht den Meister. Nur ist das Üben nicht mit so viel Schwitzen verbunden wie bei anderen Sportarten.