Der "Dauerinterimspräsident" von Kasachstan: Top-Diplomat mit Aussicht aufs Präsidentenamt

Das Machtsystem in Kasachstan ist seit Anfang dieses Jahres im Anpassungsmodus. Am 9. Juni werden die Kasachen an die Wahlurnen gerufen. Die Präsidentenwahl soll einen friedlichen und geordneten Wechsel an der Staatsspitze gewährleisten. Langzeit-Machtinhaber Nursultan Nasarbajew gibt das politische Ruder nach und nach aus der Hand und sein loyaler Mitstreiter Kasym-Schomart Tokajew soll sein Nachfolger werden.

Tokajew, seit dem 19. März Interimspräsident, rief Anfang April überraschend vorgezogene Wahlen aus und ließ damit der sowieso schwachen Opposition wenig Zeit und Möglichkeiten für Vorbereitungen. Ein Erfolg Tokajews bei dieser Wahl gilt als sicher, denn alle anderen Kandidaten sind bei der Bevölkerung relativ unbekannt und gelten als chancenlos.

Tokajew: ein Profi

"Tokajew ist genau die Person, der wir anvertrauen können, Kasachstan zu regieren", sagte über ihn sein Mentor Nursultan Nasarbajew, der auf eine fast 30-jährige Dauerherrschaft zurückblicken kann. In der Tat verfügt Kasym-Schomart Tokajew über viel Erfahrung. Er war bereits Premier und Außenminister, zuletzt auch Vorsitzender des Senats, der oberen Kammer des Parlaments.

Staatslenker Tokajew (l.) und Nasarbajew (r.) auf dem Sonderparteitag im März:

Geboren wurde Tokajew im Mai 1953 in der kasachischen Metropole Alma-Ata. Er studierte am Moskauer Institut für internationale Beziehungen (MGIMO), der Kaderschmiede für sowjetische Diplomaten. Und er machte Karriere: Von 1994 bis 1999 war er Außenminister Kasachstans, einer der ersten der neuen unabhängigen Republiken, die nach dem Zerfall der Sowjetunion entstanden. Tokajew wurde nicht nur in Kasachstan als guter Profi geachtet. Zwischen 2011 und 2013 leitete er als stellvertretender UNO-Generalsekretär den Sitz der Vereinten Nationen in Genf - als erster Vertreter Kasachstans.

Diplomatische Erfolge auch Tokajews Verdienst

Tokajews Beitrag zu den diplomatischen und wirtschaftlichen Erfolgen Kasachstans ist unbestritten. Das riesige Niemandsland in Zentralasien zwischen Russland und China stieg in nur drei Jahrzehnten seiner Unabhängigkeit zu einem wichtigen regionalen Player auf. Kasachstans "multivektorale Außenpolitik" - also gute Beziehungen zu möglichst allen Nachbarn und Partnern - war für die kasachische Elite mehr als nur ein Slogan: Sie war Realität.

Es ist unter anderem auch Tokajew zu verdanken, dass Kasachstan ein Spagat gelang - einerseits der von Moskau geführten Eurasischen Wirtschaftsunion beizutreten und andererseits die eigene Souveränität größtenteils zu bewahren. Kasachstan folgte Russland bei weitem nicht immer. Das zentralasiatische Land erkannte weder die zwei von Georgien abtrünnigen Republiken Abchasien und Südossetien als "unabhängige Staaten" an, noch Russlands Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim. Die kasachischen Diplomaten versuchten, sich eher als neutrale Vermittler zu etablieren, beispielsweise 2017 bei den Gesprächen über eine Beilegung des Konfliktes in Syrien, die in der kasachischen Hauptstadt Nursultan stattfanden.

Hauptstadt Astana: Von Tokajew zu Ehren Nasarbajews in Nursultan umbenannt

Ein Blick auf die Handelsdaten macht es vielleicht noch deutlicher. Die EU als Ganzes ist Kasachstans größter Handelspartner, gefolgt von Russland und China. Auch die USA sind ein wichtiger Wirtschaftspartner. Ein Sinnbild für die außenpolitische Ausrichtung Kasachstans ist Tokajew in gewisser Weise selbst, denn er spricht Kasachisch, Russisch, aber auch Englisch und Chinesisch.

Hauptsache "weiter so"

Kasym-Schomart Tokajew setzt, wie er selbst sagt, auf "Kontinuität" des politischen Kurses und offenbar auch auf große Loyalität gegenüber dem bisherigen Präsidenten. Entsprechend war seine erste Amtshandlung: Er ließ die Hauptstadt Astana zu Ehren Nasarbajews umbenennen und verpasste ihr dessen Vornamen: Nursultan.

Der 78-jährige Ex-Präsident ist trotz seines fortgeschrittenen Alters allerdings politisch mitnichten eine "Lame Duck". Nasarbajew bleibt auch nach der Präsidentenwahl Vorsitzender des Sicherheitsrates, Chef der regierenden Partei und "Führer der Nation" - und das auf Lebenszeit. Mit großen Reformen wird unter Tokajew nicht gerechnet. Man könnte sagen, dass er auch nach dem 9. Juni nur ein "Dauerinterimspräsident" bleibt.