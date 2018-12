Der Ätna rumpelt

Vulkane: Feuerspeiende Berge

Der aktivste Vulkan

Der Kīlauea auf Hawaii ist der aktivste Vulkan der Erde. Er stößt das meiste Magma aus, ist aber normalerweise nicht explosiv. Daher der Name: In der hawaiischen Sprache bedeutet kīlauea "spucken" oder "viel verbreiten". Lava tritt nicht explosiv aus, sondern quillt aus dem Erdinneren und fließt in Lavaströmen ab. Am 3. Januar 1983 setzte eine sehr lange Eruption ein, die noch immer andauert.