Dennis Schröder wechselt zu NBA-Meister Los Angeles Lakers

Die erfolgreichsten Korbjäger der NBA

Russell Westbrook (*20.412)

Im Kielwasser seines Freundes James Harden klettert auch Russell Westbrook in der Korbjägerliste unaufhaltsam nach oben. Schon in Oklahoma bildete er mit Harden drei Jahre lang ein starkes Duo. Seit 2019 sind sie in Houston wieder vereint. Westbrook ist der NBA-Spieler mit den zweitmeisten Triple-Doubles, also zweistelligen Statistikwerten in drei Kategorien pro Spiel. (* Stand 15. August 2020)