Den Wandel fördern - Auszeichnung der Gewinner der 4. MEDIA LOVES TECH Awards

In diesem Jahr haben mehr als 50 Teams aus Tunesien, Marokko und Algerien im Rahmen von MEDIA LOVES TECH 2021 digitale Lösungen für Qualitätsjournalismus eingereicht. Elf von ihnen wurden ausgewählt und nahmen von September bis Dezember an einem Förderprogramm teil.

Bei einer hybriden Preisverleihungszeremonie, die Anfang des Monats in Tunis stattfand, wurden vier Teams ausgezeichnet. Das Siegerteam erhielt einen Zuschuss in Höhe von 10.000€ für die Fertigstellung seines Projekts. Die drei anderen Teams erhielten 4.000 € und 3.000 € Zuschuss. Die Preisverleihung fand im Beisein von Peter Prügel, dem deutschen Botschafter in Tunesien, statt und kann hier angesehen werden.

Platz eins für Datensuchmaschine

Der Hauptpreis ging an FLEN, eine von Hibatollah Bousama und Makrem Dhifalli entwickelte Suchmaschine für Finanzdaten von Unternehmen und öffentlichen Körperschaften in Tunesien. Das Tool liefert Wirtschaftsdaten, die für journalistische Analysen äußerst nützlich sind. "Wir wollen eine Idee des Wandels fördern, einen anderen Zugang zu Informationen. Wir haben den Ansatz gewählt, verlässliche Informationen über Unternehmen zu liefern", sagt Dhifalli, Datenanalyst und Leiter des FLEN-Projekts.

Die Gewinner von MEDIA LOVES TECH 2021 Hibatollah Bousama und Makrem Dhifalli von FLEN

Nach vier Jahren stärkt MEDIA LOVES TECH weiterhin ein Ökosystem, das darauf abzielt, den besten innovativen Medieninitiativen im Nahen Osten und Nordafrika jede Chance auf Erfolg zu bieten. Das Programm wird vom deutschen Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) unterstützt.

"Wir waren erstaunt über die Qualität und den Reifegrad der Projekte in diesem Jahr. Wir konnten auch viel Interaktion und Vernetzung mit den Projekten der vorherigen Ausgaben feststellen. Es gibt eine wachsende Community in dieser spezialisierten Nische zwischen Medien und Technik", sagt Paul Schütte, Project Officer der DW Akademie. "Die Jury hatte es sehr schwer, die Gewinner auszuwählen."

Neu für 2021

Für den diesjährigen Wettbewerb wurde eine Interviewphase während der Vorauswahlen eingeführt, um Relevanz und Reife der Projekte sowie Zusammensetzung und Motivation der Teams besser beurteilen zu können.

Das Online-Programm von MEDIA LOVES TECH wurde von Expertinnen und Experten aus den Bereichen Medien, Unternehmertum und Unternehmensführung konzipiert, die alle in der Region Nahost/ Nordafrika tätig sind. Es umfasste:

- eine Inspirationsphase (Themen: innovativer Journalismus, Schlüsseltechnologien für Journalisten, Datenwissenschaft und maschinelles Lernen sowie UX/UI-Design für Medien),

- Bootcamps zu den Themen Benutzerfreundlichkeit, technische Umsetzbarkeit und wirtschaftliche Tragfähigkeit. Außerdem eine spezielle Sitzung zu den finanziellen und rechtlichen Aspekten der Unternehmensentwicklung.

- Einzelsitzungen mit den Expertinnen und Experten,

- engagierte Mentorinnen und Mentoren für jedes Team während des Begleitprogramms

- Pitching-Sitzungen.

MEDIA LOVES TECH hört hier nicht auf. In den kommenden Monaten können sich die Teams, die an der Early-Stage-Inkubationsphase teilgenommen haben, für eine Folgephase bewerben. Ausgewählte Teams werden von der DW Akademie und der Partnerorganisation Al Khatt weiter unterstützt, um ihre Start-ups auf den Markt zu bringen.

Die Preisträger

1. Preis: FLEN (10.000 €)

Makrem Dhifalli und Hibatollah Bousama von FLEN

Jurymitglied Chayma Mehdi, Leiterin der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Al Khatt: "FLEN ermöglicht durch die Automatisierung von Aufgaben eine schnelle Aufbereitung von Wirtschaftsdaten wie Rechtsinformationen, Buchhaltungsergebnissen, Zusammensetzung von Betriebsräten, Identitäten von Gesellschaftern usw., die sonst mühsam manuell gesucht werden müssten. Das Tool bietet einen einfachen und sehr übersichtlichen Zugang zu den gesuchten Informationen und ist eine Lösung, die die Arbeit von Journalisten erleichtert und einen echten Bedarf in Tunesien deckt."

2. Preis: Blue TN (4.000 €)

Mayssa Sandli von Blue TN

Blue TN ist ein Online-Medienportal, das sich auf Umweltthemen spezialisiert hat. Sein Ziel ist es, tunesische und internationale Initiativen zum Schutz der biologischen Vielfalt zu fördern und die Öffentlichkeit über mögliche Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung zu informieren, wie z. B. eine zirkuläre und „blaue“ Wirtschaft, Ökotourismus, Ökodesign und eine vernünftige Landwirtschaft.

Jurymitglied Vera Möller-Holtkamp, Programmdirektorin Tunesien der DW Akademie: "Wir freuen uns, dieses neue, engagierte Medium für Klima- und Umweltthemen zu unterstützen. Wir sehen in Blue TN das Potenzial, Journalisten für die Umweltberichterstattung zu sensibilisieren. Ein sehr wichtiger Katalysator in der Medienlandschaft der Region."

3. Preis: AST'Lab (3.000 €)

Najla Trabelsi und Nouha Ben Lahbib von AST’Lab

AST'Lab ist ein Studiolabor für neue Medieninhalte. Es richtet sich an Journalistinnen und Journalisten und Fachleute aus dem audiovisuellen Bereich, die neue Fähigkeiten im Zusammenhang mit neuen Technologien und innovativen Inhalten erwerben möchten.

Amel Saidane, Gründerin von TunisianStartups und Jurymitglied: "Die beiden Gründer haben sich keine Grenzen bei der Erforschung neuer digitaler Formate gesetzt! Ihr "Lab" wird audiovisuelle Inhalte fördern, die noch nicht sehr sichtbar sind, und hat das Potenzial, ein wichtiger Akteur im tunesischen Medien-Ökosystem zu werden. AST'Lab ist genau in der Nische von Start-ups, Medien und technologischer Innovation angesiedelt."

Preis für Wissenschaftsjournalismus: Econo.Brief (3.000 €)

Yémen Saibi von Econo.Brief

Ein Dienst zur Verbreitung von Wirtschaftsnachrichten per E-Mail und Podcast: Econo.Brief wählt kurze und qualitativ hochwertige Informationen aus, die täglich zu einer festen Zeit geliefert werden.

Fritz Jung, Referent an der deutschen Botschaft in Tunis: "Econo.Brief bietet gefilterte Wirtschaftsnachrichten mit praktikablen, qualitativ hochwertigen und allgemein verständlichen Inhalten in einem kurzen Format. Das "Rendez-vous" von Econo.Brief wird den Blick auf das richten, was im Bereich der Wirtschaft wichtig ist - jeden Tag. Wenn es sich durchsetzt, kann es die Qualität der journalistischen Berichterstattung in diesem Bereich verbessern und eine verlässliche Grundlage für alle bieten, die in Tunesien wirtschaftliche Entscheidungen treffen."