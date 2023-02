Das sagt man so!

Den Faden verlieren

Wer etwas verliert und es wiederhaben will, muss suchen – in dieser Ecke oder in jener. Den redensartlichen Faden findet man dort aber nicht. Dazu muss man schon in die Tiefe seines eigenen Geistes eindringen.

Man redet und redet und ist plötzlich ganz aus dem Konzept, dann hat man den Faden verloren.

