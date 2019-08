Demonstration der Vielen bei #unteilbar in Dresden

Um zwölf Uhr läutet die Frauenkirche zum Mittag. Es ist Samstag, das letzte Wochenende vor der Landtagswahl in Sachsen. Das Bündnis #unteilbar hat zur Großdemonstration nach Dresden gerufen. Ihr Ziel: Sich "gemeinsam gegen Diskriminierung, Verarmung, Rassismus, Sexismus, Entrechtung und Nationalismus" stellen - so heißt es im Aufruf zur Demonstration.

Noch ist der Altmarkt, an dem der Zug starten wird, nur vereinzelt mit Menschen gefüllt. Doch nach und nach sammeln sich hunderte, tausende, zehntausende auf dem großen Platz. Etwa 40.000 werden es nach Angaben des Bündnis #unteilbar am Ende sein. Darunter Linke aus der Bewegung, migrantische Verbände, Kirchen, Gewerkschaften, Klimaaktivisten, Parteien. Es ist eine Zusammenkunft der Vielen in Dresden. Der Stadt, die in den vergangenen Jahren vor allem durch die rassistischen Pegida-Demonstrationen in den Schlagzeilen war.

Solidarisch für Demokratie

Gertrud Graf: eine "Oma gegen Rechts"

Gertrud Graf ist eine dieser Vielen. "Jetzt muss man auf die Straße gehen", sagt die aus Berlin angereiste "Oma gegen Rechts". Denn der Anlass ist einer, der vielen hier Sorgen macht: Die Umfragewerte der Alternative für Deutschland (AfD) klettern in Wahlprognosen immer weiter hoch. Insbesondere in Sachsen ist die Partei für ihre nationalkonservativen bis rechten Positionen bekannt. "Wenn wir nicht mit allen Generationen etwas unternehmen, finden wir uns in einem Land wieder, das nicht mehr die Demokratie ist, die wir schätzen und wollen", sagt Graf.

Um ein Uhr startet die Auftaktkundgebung: Auf einer großen Bühne, bei strahlendem Sonnenschein und einem inzwischen prall gefüllten Platz. Rund um diesen sind es die AfD-Wahlplakate, die die Laternenpfähle dominieren - doch auf dem Platz sind es diejenigen, die für eine bunte, diverse und solidarische Gesellschaft einstehen. Ulla Heinrich, die den Auftakt moderiert, zeigt, wie ein solches Miteinander aussehen kann. Überwältigt lächelt sie von der Bühne in die Masse: "Es ist heiß heute, also passt aufeinander auf.”

Was treibt sie an? "Ich bin heute hier, weil ich aus Dresden komme und die Ergebnisse der Europawahl mich unglaublich deprimiert haben”, sagt Heinrich. "Aber #unteilbar zeigt mir heute, dass wir sehr viele sind." Sie hoffe, dass alle Menschen in Dresden, Sachsen und ganz Deutschland heute noch einmal in dieser Diversität und dem Gefühl, Viele zu sein, bestärkt würden.

Moderatorin Ulla Heinrich: "Ergebnisse der Europawahl haben mich deprimiert"

Lachen und Tanzen in der Sonne

Wer in Sachsen lebt, weiß, wie es 2015 ausgesehen hat. Der weiß von der Angst und dem Hass, die die Gesellschaft umtreiben. Der weiß von den Angriffen auf Geflüchtete, von den Drohungen gegen politisch Aktive. Erst vergangene Woche hatte die sächsische Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) Morddrohungen erhalten.

Heute zeigt sich auf den Straßen ein anderes Bild. Als der Zug sich bewegt, ist es schwer, noch den Überblick zu behalten. Bunte Fahnen und Plakate glitzern in der Sonne, Musik schallt von über vierzig Lautsprecherwagen. Die Menschen lachen und tanzen, sie singen und jubeln. Der Protest ist kreativ, er ist jung und alt, er ist geschlechterdivers und von Menschen vieler Herkünfte. Familien sitzen auf den Wiesen am Rand. Ein schnelles Picknick zwischendurch, das Laufen in der heißen Sonne erschöpft.

Renzo de Pablo aus Curaçao ist vor Kurzem nach Leipzig gezogen. Heute hält er in Dresden ein riesiges Schild mit einem überdimensionalen Herz in der Hand. Er sagt, es mache ihn glücklich zu sehen, dass mehr Inklusivität kein fernes Ideal sei. "Ich sehe hier bereits, dass es möglich ist."

Demonstrant Renzo de Pablo: "Es ist möglich"

Die Themen Flucht und Migration dominieren

Als der Schlussblock der Demonstration die Carolabrücke über die Elbe passiert, ist die Spitze der Demonstration schon längst über die benachbarte Albertbrücke gezogen. Es ist eine der größten Demonstrationen, die Dresden je gesehen hat. Gewiss, mit der #unteilbar-Demonstration in Berlin im vergangenen Jahr sind die Zahlen nicht vergleichbar, aber man muss die Anzahl der Menschen im Kontext betrachten. Für Sachsen - und das im Vergleich zu Berlin wesentlich kleinere Dresden - ist es ein enormer Erfolg.

Ob bei den Wägen der Seebrücke, des sächsischen Flüchtlingsrates, des migrantischen Dachverbandes "DaMigra" oder ProAsyl: Die Themen Flucht und Migration sind an diesem Tag omnipräsent. Denn es ist der Stoff, der den Diskurs zum Brennen bringt, der Pegida und AfD antreibt, der den Rassismus der Gesellschaft offenbart. #unteilbar will diesen Diskurs darüber nicht den Rechten überlassen. "Die Perspektive der Migration ist unser gemeinsamer Ausgangspunkt", sagt Vincent Bababoutilabo von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland dazu. "Wir sind hier, wir gehen nicht weg. Uns kann man nicht abstechen und nicht wegbomben."

Die Demonstration wirkt fast ein bisschen wie eine große Feier mit einer breiten Musikauswahl von Trommelgruppen bis Techno-DJs. Auch die Beteiligten kommen aus verschiedenen Richtungen. An diesem Nachmittag laufen sowohl Antifa-Gruppen als auch Mitglieder der SPD durch Dresden. Es geht um bezahlbaren Wohnraum, um Klimagerechtigkeit, um Altersarmut und Feminismus. Doch eins vereint alle: Sie gehen heute friedlich und bunt für eine "offene und freie Gesellschaft der Vielen" auf die Straße, so steht es im Aufruf des Bündnis #unteilbar. Ob diese Stimmung auch nach den Landtagswahlen bleibt, weiß niemand.

Keine Zwischenfälle

Als die Teilnehmer der Demonstration auf der Dresdner Cockerwiese zur großen Abschlusskundgebung zusammenkommen, fühlt man sich ein bisschen wie auf einem Festival. Später spielen die Band Silbermond und der Sänger Max Herre. Vorher gibt es Redebeiträge. Verbände geben Sticker aus, Initiativen sammeln Spenden. Eine Frau verteilt kostenlose Zeitungen und ruft: "Wer AfD wählt, wählt Nazis."

Zuvor hatte die AfD behauptet, die Polizei rechne mit Ausschreitungen am Rande der Demo. Die Polizei dementiert. Tatsächlich halten sich die Beamten an diesem Tag eher im Hintergrund. Von Zwischenfällen ist bis zum Abend nichts bekannt. Zu der Anzahl der Teilnehmer sagt die Polizei: "Aufgrund der Größe der Veranstaltung können wir keine seriöse Schätzung abgeben." Doch eines ist sicher: Es waren viele.