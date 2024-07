Die Polizei setzt Tränengas und Wasserwerfer gegen Demonstranten in Nairobi ein. Die Protestierenden schwenken kenianische Flaggen und Plakate mit dem Slogan "Ruto Must Go". Im ganzen Land fordern sie den Rücktritt des Präsidenten. Die von jungen Kenianern angeführten Proteste gegen die Regierung waren zunächst friedlich verlaufen.