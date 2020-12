Dem BVB fehlt mehr als Erling Haaland

Hat der BVB ein Sturmproblem? Diese zuletzt oft gestellte Frage rückt nach dem blamablen 1:5 der Dortmunder gegen den VfB Stuttgart in den Hintergrund. Nach dem verlorenen Spiel gegen den 1. FC Köln am 9. Spieltag war sie noch aktuell. Nach dem 1:1 gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Wochenende ebenso. Und auch nachdem es in der Champions League gegen Lazio Rom keinen Sieg gegeben hatte. Der Grund: Als akzeptierte Erklärung für den mangelnden Erfolg galt, dass Erling Haaland verletzt fehlte.

Doch nach dem teilweise peinlichen Auftritt gegen den VfB wird deutlich, dass die Baustellen für BVB-Trainer Lucien Favre auch woanders liegen als in der Offensive und möglicherweise viel dringender zu bearbeiten wären als die Frage, wer vorne die Tore macht.

Bestimmt hätte das Spiel durch die Anwesenheit des norwegischen Mittelstürmers anders ausgesehen, allerdings offenbarte die BVB-Abwehr sowohl gegen den Ball als auch im eigenen Aufbauspiel so eklatante Schwächen, dass Erling Haaland wohl auch nur kopfschüttelnd hätte zusehen können.

Lucien Favre: "Katastrophe"

"Wir haben uns im Minutentakt ins eigene Fleisch geschnitten", ging Abwehrchef Mats Hummels mit der eigenen Leistung nach dem Spiel hart ins Gericht. "Wir legen ihnen die Tore reihenweise auf. Das sind Ballverluste, die nicht passieren dürfen." Allein drei der fünf Stuttgarter Tore gingen Dortmunder Fehlpässe voraus. Geschenke, die die konterstarken Stuttgarter dankend annahmen.

BVB-Trainer Lucien Favre versucht, die "Katastrophe" - wie er selbst das Spiel bezeichnet - zu erklären

"Wir laufen nur hinterher. Wir sind keine Mannschaft, die gut verteidigen kann, das muss man ganz klar sagen", analysierte BVB-Kapitän Marco Reus und stellte damit weder den Kollegen noch seinem Trainer, Lucien Favre, ein gutes Zeugnis aus. Der Schweizer selbst sprach von einer "Katastrophe" "Wir waren sehr, sehr schlecht. Das geht nicht. Wir waren heute nicht da", kritisierte Favre bei Sky. "Das war beschämend. Wir haben alles vermissen lassen, was wir brauchen. Stuttgart war uns in allen Belangen überlegen. So dürfen wir uns nicht noch einmal präsentieren." Der BVB-Coach selbst tat auch nicht alles, um die Niederlage abzuwenden.

Dreifach-Wechsel kommt zu spät

Nach dem 1:2, kurz nach der Pause, brachte er für den erfahrenen Emre Can mit Reinier Jesus Carvalho einen 18-Jährigen, der zuvor erst drei Mal in der Bundesliga auf dem Rasen gestanden hatte. Als es nach einer guten Stunde bereits 1:4 stand, nahm er Jude Bellingham vom Feld, der soeben mit einem leichtsinnigen Fehlpass das Gegentor verschuldet hatte. Doch auch der für Bellingham eingewechselte Nico Schulz bereitete einen Gegentreffer vor, indem er VfB-Spieler Orel Mangala den Ball in die Füße passte. Ein Dreifach-Wechsel, bei dem Favre Julian Brandt, Youssoufa Moukoko und Dan-Axel Zagadou brachte, kam erst in der 86. Minute und damit zu spät, um noch einmal etwas zu bewegen.

Favre bringt mehr Offensivkraft für den BVB, aber warum erst wenige Minuten vor Schluss?

Zwar könnte man die hohe Belastung in den vergangenen Wochen und die dadurch hervorgerufene Müdigkeit der BVB-Spieler als Erklärung heranziehen, jedoch reicht das nicht aus. Dafür waren die Fehler zu plump und es passierten zu viele davon. Vor allem unterliefen sie auch Spielern, die zuletzt nicht immer in allen Spielen 90 Minuten lang auf dem Platz gestanden hatten.

Argumente unterm Weihnachtsbaum?

In der Tabelle hat der BVB nun vorerst den Kontakt nach ganz oben verloren. Das 1:5 war die dritte Heimpleite in der Bundesliga in Folge. Und zum ersten Mal seit 2009 haben die Dortmunder wieder fünf Gegentore in einem Bundesliga-Heimspiel kassiert. Zeit zum Entspannen hat der BVB nicht. In den kommenden zehn Tagen stehen mit den Ligaspielen in Bremen und bei Union Berlin sowie der Pokal-Partie bei Eintracht Braunschweig noch drei Spiele an, bevor es vom 22. Dezember bis zum 3. Januar ein paar Tage zum Erholen gibt.

Allerdings sollten die Dortmunder ihrem Trainer den Gefallen tun und schon vor der kurzen Feiertagspause wieder ein paar Siege einfahren - quasi als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Der Vertrag des Schweizers endet nach dieser Saison. Laut Medienberichten sollen Ende Januar Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung stattfinden.

Doch die Kritik an Lucien Favre ist schon jetzt laut, wieder kommen Fragen auf, ob der Trainer noch eine Zukunft in Dortmund hat. Sollte die Ergebniskrise sich fortsetzen, könnten die Verantwortlichen des BVB darauf nicht erst im Januar, sondern bereits unter dem Weihnachtsbaum eine Antwort finden.