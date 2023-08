"Dem Antisemitismus entgegentreten"

Evangelischer Rundfunkgottesdienst am 13.08.2023 (10. Sonntag nach Trinitatis - Israelsonntag) aus der Stiftskirche in Saarbrücken - St. Arnual im Deutschlandfunk und auf SR2 KulturRadio, 10.05 Uhr bis 11 Uhr.

Der Israelsonntag erinnert an das enge Verhältnis von Christen und Juden. Trauer über das Unrecht, das Juden im Lauf der Geschichte angetan wurde, Bekennen der Schuld, die Christen und die Kirche auf sich geladen haben, Aufzeigen der vielfältigen Beziehungen zwischen Juden und Christen im Glauben an denselben Gott, aber auch das Bekenntnis zur bleibenden Erwählung Israels - um all das geht es in diesem Gottesdienst.

Stiftskirchenpfarrer Martin Ufer und Anke Schaefer, Deutschlandradio-Landeskorrespondentin im Saarland, übernehmen die Textbeiträge.

Die Musik kommt von Prof. Dr. Jörg Abbing an der Kuhn-Orgel der Stiftskirche sowie der Mezzo-Sopranistin Daphné Macary, Studentin an der Hochschule für Musik/Saar.