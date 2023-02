DEINE BAND zum Deutschlernen

Das Format im Überblick

Zehn didaktisierte Songs der Band ok.danke.tschüss bieten neue Perspektiven auf Themen, die junge Menschen bewegen, und laden zur Auseinandersetzung damit ein. Die Materialien sind für Lernende ab der Niveaustufe A2 konzipiert und umfassen neben den Songs kreative Musikvideos mit Untertiteln, Songtexte zum Mitlesen und interaktive Übungen.

Inhalt

Ob Nachhaltigkeit, Liebe oder digitales Leben – all diese Themen prägen die Lebenswelt junger Menschen. Die Songs der Mannheimer Band ok.danke.tschüss greifen die Themen in ihren Songtexten auf und regen zum Hinterfragen und Diskutieren an. Die Musikvideos unterstützen das Hörverstehen nicht nur visuell, sondern auch mithilfe von ein- und ausschaltbaren Untertiteln. Außerdem können die Songtexte zum Nachlesen und Mitsingen heruntergeladen werden. Die begleitenden interaktiven Übungen trainieren Hör- und Sehverstehen, Wortschatz und Grammatik ab der Niveaustufe A2.

Jeder der Songs kann problemlos aus der Reihe herausgegriffen und im Unterricht eingesetzt werden. Dazu stehen nicht nur die Audiodateien, sondern auch die Musikvideos zum Download zur Verfügung. Zusätzlich gibt es zu jedem Song Materialien für Lehrkräfte mit konkreten Ideen für die Unterrichtsgestaltung und fertigen Arbeitsblättern.

Lerninhalt

Deutsch lernen mit Musik

Themenbereiche: Liebe und Beziehungen; Nachhaltigkeit, Umwelt und Konsum; urbanes Wohnen; soziale Medien; Sprache als Schlüssel zur Verständigung; Bürokratie; Urlaub

Materialien zum Download