DaF – Aktuelle Aktion

DEINE BAND | ok.danke.tschüss – Zeug

So viel Zeug überall! Brauchen wir das wirklich? Und was macht uns im Leben eigentlich glücklich? ok.danke.tschüss nimmt dich mit an zwei sehr unterschiedliche Orte, um Antworten auf diese Fragen zu finden.

WWW-Links