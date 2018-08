Deep-Purple-Sänger Ian Gillan veröffentlicht neues Album

Deep Purple - eine Band wie in Stein gemeißelt

Wacken im Sonnenuntergang

Natürlich zeigt man sich auf dem größten Metalfestival der Welt. 2013 eröffnen Deep Purple ihren Gig vor 75.000 Leuten mit "Highway Star" und hauen gleich auf die Zwölf. Nun ja, so wie das halt in diesem Alter noch geht. Ian Gillan wirkt etwas kraftlos. Dennoch ist das Live-Album "From the Setting Sun..." entstanden, zeitgleich erscheint "...to the Rising Sun" - mit einem Livemitschnitt aus Japan.