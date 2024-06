Politik Deutschland

Debatte um Bürgergeld-Regelung für Ukrainer dauert an

18.06.2024 18. Juni 2024

Bekommen Ukrainer in Deutschland zu viel staatliche Unterstützung, so dass sie weniger arbeiten als in anderen Ländern? Ja!, sagen FDP und Union. Sie fordern weniger Sozialhilfe. Der DIW-Präsident kritisiert das scharf.