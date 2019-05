DEB-Team vorzeitig für WM-Viertelfinale qualifiziert

Nach dem 7:1 (4:0, 2:1, 1:0) der USA gegen Dänemark ist das Team um den deutschen NHL-Star Leon Draisaitl nicht mehr von einem der ersten vier Plätze in der Vorrundengruppe A zu verdrängen, die zur Teilnahme an der K.o.-Runde berechtigen. Das Viertelfinale findet am kommenden Donnerstag in Bratislava oder Kosice statt.

Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes hat damit auch zumindest den Weltranglistenplatz acht sicher und zählt zu den Teams, die sich direkt für die Olympischen Spiele 2022 in Peking qualifizieren.

Jetzt gegen Kanada

Die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm hat bei der WM ihre ersten vier Spiele gewonnen und trifft an diesem Samstag in Kosice auf den 26-maligen Weltmeister Kanada. Mit weiteren Punkten kann Deutschland die Ausgangslage für die K.o.-Runde verbessern und Top-Favorit Russland aus dem Weg gehen.

Moritz Seider fällt nach dem heftigen Bandencheck gegen ihn im Spiel gegen die Slowakei (3:2) sicher aus. Söderholm deutete zudem an, auch Philipp Grubauer noch schonen zu wollen. Der NHL-Keeper hatte sich beim 4:1 gegen Frankreich verletzt.

