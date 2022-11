Kultur.21

Dayanita Singh: Tanz mit der Kamera

Über die Grenzen der Fotografie - die indische Künstlerin Dayanita Singh begleitet seit den 1980er Jahren Menschen und Orte mit ihrer Kamera. Immer wieder arrangiert sie ihre Fotografien um, stellt neue Bezüge her. Ein bewegendes Abbild der indischen Gesellschaft. "Dancing with my Camera" heißt ihre aktuelle Schau.